15 Ноября 2023
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Фото: AFP 2023 / Mohammed Abed

Выход россиян из Газы через КПП "Рафах" находится под угрозой, - посол РФ

Проход российских граждан через КПП "Рафах" находится под угрозой из-за возможного обострения обстановки, заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

Он отметил, что в последние дни там не было серьезных инцидентов.

"Но тем не менее постоянно под угрозой обострение ситуации, проход граждан России и других государств через этот переход", - сказал посол в эфире телеканала "Россия-24".

Также Викторов сообщил, что примерно 100 россиян могут покинуть Газу через КПП "Рафах" 15 ноября.

Накануне вечером борт МЧС России вылетел со второй группой из 98 эвакуированных российских граждан из и Египта.

Первая группа эвакуированных граждан прибыла в Каир, где развернут оперативный штаб МЧС России, в составе 70 человек, в ночь на понедельник. Вечером стало известно о том, что самолет с россиянами благополучно приземлился в Домодедово.

Теги: газа, россияне, эвакуация, кпп рафах


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