Пашинян: ОДКБ отказывается зафиксировать свою зону ответственности в республике

Премьер-министр Армении Никол Пашинян полагает, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) отказывается зафиксировать свою зону ответственности в республике.

"Мы даем время для размышлений и нам, и ОДКБ", - отметил он, выступая в парламенте, пишет ТАСС.

Ранее Пашинян в ходе телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил, что не сможет принять участие в саммите Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который пройдет в Минске 23 ноября. Он "выразил надежду, что партнеры по ОДКБ с пониманием отнесутся к этому решению".