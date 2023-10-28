22 уголовных дела возбудили на мигрантов, которые уклоняются от призыва в Москве

22 уголовных дела возбуждено в Москве по факту уклонения от прохождения военной службы в отношении уроженцев Средней Азии, получивших ранее гражданство РФ. Об этом сообщает СУ СКР по столице.

При этом более 80 граждан уже направлены на службу в Вооруженные силы РФ.

Следователи вместе с военкоматами изучают личные дела призывников, чтобы найти тех, кто получил паспорт гражданина России недавно, но до сих пор не явился на комиссию. Также проверяется законность приобретения уклонистами гражданства РФ.

Как сообщалось, в Москве разыскивают двоих уроженцев Таджикистана, уклонившихся от прохождения военной службы. 22 октября мужчины пришли в военкомат для отправки к месту прохождения службы, но сбежали оттуда.

Ранее вопрос о военном учете лиц, получивших гражданство, получил широкий резонанс. По мнению ряда политиков, иностранцы, получившие российское гражданство, часто не спешат вставать на воинский учет и пользуются правами, но не обязанностями, которые дает гражданство.