15 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

"Враждебная истерика". Сенатор Павлова отреагировала на критику за слова об отказе от образования ради детей

Сенатор от Южного Урала Маргарита Павлова ответила на критику за слова об отказе от образования ради материнства. В своем телеграм-канале член Совфеда от Челябинской области заявила о начавшейся после ее интервью травле.

По ее словам, "враждебная истерика", "доведенная до абсурда в духе ЦИПСошных методичек и приемов западных спецслужб", последовала "со стороны либеральной прессы и телеграм-каналов". Сенатор добавила, что некоторые комментаторы "включились по команде "спящих" агентов".

"Но в целом я рада. Ведь результат этой истерики - ровно противоположный, - написала Павлова. - В обществе и прессе зародилась совершенно здоровая дискуссия на тему образования и женщины. А в здоровой дискуссии как-то сложно отрицать, что семья и дети - намного важнее таких благ, как формальное образование или карьера. И если их оставляют "напоследок", "по остаточному принципу" - значит, сейчас с ценностным сознанием что-то не так и это надо менять".

"И, разумеется, все сказанное совершенно не мешает женщинам становиться образованными, компетентными, профессиональными в разных сферах" - добавила сенатор.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Павлова примкнула к числу чиновников, не видящих смысла в женском образовании. "Нужно перестать ориентировать девушек на получение высшего образования. Нужно перестать плодить количество молодых людей, которые получают высшее образование, которое потом ни к чему не приводит. Они либо начинают работать по иным специальностям, этот поиск себя затягивается на долгие годы и теряется детородная функция", - заявляла сенатор.

Теги: маргарита павлова, образование, дети


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