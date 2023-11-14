14 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Нужно перестать ориентировать девушек на получение высшего образования – сенатор Павлова

В полку чиновников, не видящих смысла в женском образовании, прибавление. К министру здравоохранения Михаилу Мурашко и вице-спикеру Госдумы Анне Кузнецовой присоединяется сенатор от Южного Урала Маргарита Павлова.

Она заявила: "Женщины перестали быть женщинами, они взяли на себя мужские роли. И мужчины перестали видеть в них женщин. Девушку ориентируют на то, что она должна сначала выучиться, сделать карьеру, приобрести квартиру, а потом уже выходить замуж и детей рожать. В результате мы имеем поколение 40-летних несчастных женщин, которые не реализовались ни как матери, ни как женщины — они не знают, что такое домашний очаг".

"Нужно перестать ориентировать девушек на получение высшего образования. Нужно перестать плодить количество молодых людей, которые получают высшее образование, которое потом ни к чему не приводит. Они либо начинают работать по иным специальностям, этот поиск себя затягивается на долгие годы и теряется детородная функция", - переживает сенатор, у которой, кстати, есть высшее образование: в 2000 году она окончила Челябинскую государственную академию культуры по специальности "социолог-психолог социально-культурной сферы".

В Совете Федерации уже поспорили с Павловой.

"Предложение коллеги достаточно спорное. У нас у каждого гражданина России есть конституционное право на получение образования. Очень важно, что любой гражданин имеет право на реализацию. Знаю большое количество женщин, которым совершенно не мешают большие многодетные семьи заниматься личностным ростом, самообразованием. И у каждого гражданина, будь это мужчина или женщина, есть право выбора заниматься образованием, семьёй или совмещать всё", - цитирует радио "Говорит Москва" вице-спикера СФ Инну Святенко.

Теги: маргарита павлова, домострой, образование, женщина


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