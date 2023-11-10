Жителю Первоуральска угрожает расправой наркомафия

В Первоуральске мужчине угрожает наркомафия: он обнаружил наркотики в квартире, которую сдавал посуточно и сообщил о находке в полицию. Вскоре после этого владельцу квартиры и его семье стали поступать угрозы с требованием возместить "причиненный ущерб".

Как сообщил Накануне.RU официальный представитель регионального полицейского ведомства Валерий Горелых, сотрудники полиции из следственного подразделения ОВД Первоуральска возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 пунктом Б статьи 163 УК РФ — вымогательство.

Полицейские направили в службу госзащиты ходатайство об оказании госзащиты потерпевшему. Обращение будет рассмотрено в ближайшее время.