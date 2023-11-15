ПВО сбила украинский беспилотник над Смоленской областью

Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Смоленской области, заявили в Минобороны РФ.

Как говорится в телеграм-канале ведомства, "попытка киевского режима совершить террористическую атаку" была пресечена 15 ноября около 7:30 мск.

Как сообщалось, ВСУ в ночь на 14 ноября пытались атаковать беспилотниками сразу четыре региона России. Средствами ПВО были уничтожены четыре украинских БПЛА. Дроны сбили над территорией Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областей.