15 Ноября 2023
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Фото: кадр Минобороны РФ

ПВО сбила украинский беспилотник над Смоленской областью

Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Смоленской области, заявили в Минобороны РФ.

Как говорится в телеграм-канале ведомства, "попытка киевского режима совершить террористическую атаку" была пресечена 15 ноября около 7:30 мск.

Как сообщалось, ВСУ в ночь на 14 ноября пытались атаковать беспилотниками сразу четыре региона России. Средствами ПВО были уничтожены четыре украинских БПЛА. Дроны сбили над территорией Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областей.

Теги: беспилотник, смоленская область, минобороны


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