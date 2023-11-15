Три страны СНГ собрались экспортировать в Европу "зеленую" энергетику

Казахстан, Азербайджан и Узбекистан договорились о подготовке технического задания и совместного предприятия по экспорту "зеленой" энергетики.

О таком экспорте договорились в Баку министры энергетики и экономики Азербайджана, Узбекистана и Казахстана. Разговор шел о перспективах экспорта электроэнергии из стран Центральной Азии в Европу через Азербайджан, сообщает Минэнерго Казахстана.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев заявил, что "зеленая энергетика" никак не доказана с точки зрения эффективности, но ее и не собираются доказывать, так как это новая вера и идеология. Об этом он написал в своем телеграм-канале, комментируя новость о том, что переход к "зеленой энергетике" обойдется России в десятки триллионов рублей. Николаев отмечает, что, несмотря на неизбежное подорожания электричества, никто не собирается отказываться от "зеленого пути". В него просто призывают верить ради "великой цели". А все затраты, как обычно, лягут на плечи обычных людей. "Декарбонизация" экономики провозглашается ради спасения климата, но гипотеза о том, что именно промышленность является главной причиной повышения средней температуры на планете, до сих пор так и не доказана.