14 Ноября 2023
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Матвиенко призвала бороться с "модераторами", "дедлайнами" и "кофе-брейком"

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила чиновникам бороться с иностранными словами, которые можно заменить. Она призвала объявить войну таким словам как "модератор", "дедлайн" и "кофе-брейк".

"Чуждые слова используются в официальной речи без надобности при наличии устоявшихся русских соответствий. Такие термины, как "модератор" - ведущий, "дедлайн" - срок исполнения, "кофебрейк" - понятно, что перерыв, ряд других, в большинстве случаев выглядят совершенно неуместно. Вот с этим, действительно, нужно спокойно бороться", - заявила Матвиенко в ходе слушаний, посвященных государственной политике в сфере сохранения, защиты и развития русского языка.

"Я часто разговариваю с чиновниками, пытаюсь объяснить, что кэшбек – это плохое слово, не надо его использовать", - добавила спикер СФ.

Она упрекнула и бизнес: "Мода на заимствования сохраняется и у бизнеса. Многие использовать зарубежные названия, подражать названию западных продуктов. Это уже дурной вкус. Эта мода безвозвратно должна уйти".

По словам Матвиенко, в мире 225 млн человек говорят на русском языке, но есть тренд к сокращению этого числа.

"Катастрофа происходит. Дети просто не могут в устной речи формулировать. Надо всячески устную речь развивать", - сказала Матвиенко.

Теги: валентина матвиенко, русский язык, англицизмы


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