14 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

Военкомат в Подольске пытались поджечь дважды за несколько часов

В Подольске (Московская область) дважды за несколько часов пытались поджечь здание военкомата, сообщает Shot.

По данным источника Telegram-канал, вечером 13 ноября к комиссариату подошла 53-летняя женщина и кинула в окно бутылку с зажигательной смесью. Ее задержали.

Уже ночью в здание военкомата также метнули коктейль Молотова. В результате загорелась оконная рама, которую потушил сторож. Нарушителя задержали, им оказался 66-летний мужчина, ранее судимый за кражу.

Ранее в Коломне был задержан 23-летний местный житель, которого подозревают в попытке поджечь военкомат. Дома у него обнаружили компьютер с перепиской с украинскими кураторами, обещавшими деньги за информацию о расположении военной части и ее поджог. В квартире также нашли коктейли Молотова.

Теги: военкомат, подольск, поджог


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