В Подмосковье задержали мужчину, пытавшегося поджечь военкомат

В Подмосковье задержан 23-летний местный житель, которого подозревают в попытке поджечь военкомат, сообщает SHOT.

По данным канала, инцидент произошел накануне в Коломне. Его заметили рядом с военной частью. Он ходил вокруг объекта и пытался незаметно его фотографировать. Прибывшие полицейские, помимо самих фотографий, обнаружили в телефоне задержанного скриншоты с геолокацией части.

Молодой человек пытался оправдаться, что просто гуляет, и что фотографировал "для себя". Дома у подозреваемого обнаружили компьютер с перепиской с украинскими кураторами, обещавшими деньги за информацию о расположении части и ее поджог. В квартире также нашли коктейли Молотова.

Выяснилось, что молодой человек работает продавцом в местном магазине компьютерной техники. Из его квартиры также изъяли пять мобильных телефонов и два системных блока.

Задержанного отправили в ИВС. Сотрудники проводят тщательную проверку всех обстоятельств.