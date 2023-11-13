Православные психологи предотвратили тысячи абортов

Православные психологи за время действия программы "Спаси жизнь" с 2015 г. предотвратили около 20 тыс. абортов в 36 регионах России.

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Об этом сообщила руководитель направления защиты материнства синодального отдела по благотворительности Московского патриархата Мария Студеникина на XI Общецерковном съезде по социальному служению, пишет ТАСС.

Сегодня стало известно, что глава РПЦ патриарх Кирилл призывает сделать федеральным закон о запрете склонения к аборту. По его словам, их количество в стране остается высоким. Он напомнил, что недавно в Мордовии был принят закон о запрете склонения к аборту. Патриарх выразил надежду, что подобная инициатива будет поддержана и в других регионах, и на федеральном уровне. Принятие таких мер глава РПЦ считает актуальным.

Ранее частные медицинские клиники Крыма отказались проводить аборты. Как заявил министр здравоохранения республики Константин Скорупский, отказы в частных клиниках "помогут женщинам принимать более взвешенные и обдуманные решения относительно сохранения или прерывания беременности". Позже аналогичное решение приняли в Курске.