Глава дипломатии ЕС отправится в "турне" по Ближнему Востоку

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель совершит "гастроли" по странам Ближнего Востока.

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Он посетит Израиль, Палестину, Бахрейн, Саудовскую Аравию, Катар и Иорданию, пишет РИА Новости. Цель – обсудить с региональными лидерами гуманитарный доступ в сектор Газа и помощь, а также политические вопросы.

Напомним, ранее стало известно, что в результате военного конфликта Израиля с палестинским движением "Хамас" в секторе Газа погибли 11 тыс. 180 человек, из них 4 тыс. 609 – дети. 28 тыс. человек пострадали.

При вторжении ХАМАС в Израиль 7 октября погибли 1,2 тыс. человек, ранены 5,4 тыс. 27 октября Израиль начал наземную операцию в секторе Газа. 2 ноября армия обороны Израиля сообщила о полном окружении города Газа. Вечером 7 ноября выяснилось, что подразделения израильской армии ведут бои против радикальной организации ХАМАС уже в самом центре Газы. По последним данным, в секторе Газа находятся более 500 россиян.