13 Ноября 2023
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Фото: kremlin.ru

Путин и Эрдоган могут обсудить ситуацию в секторе Газа

Президент Турции Реджеп Эрдоган сегодня возобновит "телефонную дипломатию" с мировыми лидерами по Газе. Возможны переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

На вопрос о вероятности телефонных переговоров лидеров Турции и России источник РИА Новости в администрации турецкого лидера ответил, что они не исключены.

Напомним, ранее стало известно, что в результате военного конфликта Израиля с палестинским движением "Хамас" в секторе Газа погибли 11 тыс. 180 человек, из них 4 тыс. 609 – дети. 28 тыс. человек пострадали.

При вторжении ХАМАС в Израиль 7 октября погибли 1,2 тыс. человек, ранены 5,4 тыс. 27 октября Израиль начал наземную операцию в секторе Газа. 2 ноября армия обороны Израиля сообщила о полном окружении города Газа. Вечером 7 ноября выяснилось, что подразделения израильской армии ведут бои против радикальной организации ХАМАС уже в самом центре Газы. По последним данным, в секторе Газа находятся более 500 россиян.

Теги: Сектор Газа, Израиль, Реджеп Эрдоган, Владимир Путин


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