В секторе Газа число погибших выросло до 11180 человек

В результате военного конфликта Израиля с палестинским движением "Хамас" в секторе Газа погибли 11 180 человек, из них 4 609 - дети, сообщает телеканал "Аль-Хадас" со ссылкой на Минздрав анклава.

28 тыс. человек пострадали.

Напомним, при вторжении ХАМАС в Израиль 7 октября погибли 1,2 тыс. человек, ранены 5,4 тыс. 27 октября Израиль начал наземную операцию в секторе Газа. 2 ноября армия обороны Израиля сообщила о полном окружении города Газа. Вечером 7 ноября выяснилось, что подразделения израильской армии ведут бои против радикальной организации ХАМАС уже в самом центре Газы.

Отметим, что по последним данным, в секторе Газа находятся более 500 россиян.

Сегодня МЧС России и российские дипломаты приступили к эвакуации мирного населения из Сектора Газа.

Пункт пропуска начали пересекать россияне, оказавшиеся в зоне конфликта. Им оказывается медицинская и психологическая помощь. Спасатели обеспечивают людей питанием и водой. Все граждане РФ, которые пересекли сегодня границу, будут направлены в Каир, где развернут оперативный штаб МЧС России.