13 Ноября 2023
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Политика За рубежом Украина
Фото: John Thys / Pool via Reuters

Объем военных поставок Украине со стороны ЕС достиг 27 млрд евро

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что объем военных поставок Украине со стороны ЕС достиг 27 млрд евро.

"Наша помощь Украине растет, я могу сказать вам, что она достигла уровня в 27 миллиардов евро военной поддержки", - цитирует Борреля РИА Новости.

Он добавил, что это рекордная цифра в истории ЕС. Глава евродипломатии призвал "не забывать об Украине".

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз с начала российской специальной военной операции выделил Украине около 90 млрд евро, 27 млрд из них — это поставки оружия и боеприпасов.

Теги: украина, ес, военная помощь


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