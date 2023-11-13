Объем военных поставок Украине со стороны ЕС достиг 27 млрд евро

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что объем военных поставок Украине со стороны ЕС достиг 27 млрд евро.

"Наша помощь Украине растет, я могу сказать вам, что она достигла уровня в 27 миллиардов евро военной поддержки", - цитирует Борреля РИА Новости.

Он добавил, что это рекордная цифра в истории ЕС. Глава евродипломатии призвал "не забывать об Украине".

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз с начала российской специальной военной операции выделил Украине около 90 млрд евро, 27 млрд из них — это поставки оружия и боеприпасов.