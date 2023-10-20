Евросоюз с начала СВО передал Украине около €90 млрд

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз с начала российской специальной военной операции выделил Украине около €90 млрд. По ее словам, €27 млрд из них — это поставки оружия и боеприпасов.

"Мы должны твердо стоять на их стороне, так долго, как это потребуется", — сказала она.

Фон дер Ляйен отметила необходимость расширения и наращивание военной промышленности, передает ТАСС.

В сентябре Евросоюз выделил Украине очередной транш в €1,5 млрд евро. Фон дер Ляйен сообщила на своей странице в X, что всего в этом году выделено €13,5 млрд, чтобы помочь Украине поддерживать работу больниц, школ и других служб.