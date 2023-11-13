13 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Новоуральске задержали троих подростков, "работавших" на телефонных мошенников

В Новоуральске задержали троих подростков, "работавших" так называемыми "курьерами" у телефонных мошенников. Никому из них нет 18 лет.
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Как сообщили Накануне.RU в городской полиции, аферисты действовали по старой схеме "Родственник попал в ДТП". Пенсионерам звонила некая женщина, представлялась "врачом" и заявляла, что их родственник якобы попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого есть пострадавший. Далее подключался мужчина, который представлялся "следователем" либо "адвокатом". Он предлагал передать деньги для возмещения ущерба пострадавшему в ДТП и оплаты медицинской операции.

После этого на адреса пожилых уральцев приезжали молодые люди и забирали пакеты с деньгами, которые переводили своим кураторам. Однако долго они не "проработали", так как были задержаны силовиками. Двоим подросткам оказалось по 17 лет, еще одному – 16. Установлено, что ранее к уголовной ответственности они не привлекались, на учете в ПДН не состояли и воспитывались в полных семьях.

За двое суток ребята собрали с пенсионеров Новоуральска около 1,5 млн рублей. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, недавно в Нижнем Тагиле полицейские задержали двух "бегунков", которые забирали у пенсионеров деньги и переводили мошенникам. Одному из задержанных оказалось всего 16 лет.

Теги: подростки, мошенники, полиция, Новоуральск


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