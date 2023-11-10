Мошенники заставили двух пенсионерок поджечь военкоматы на Урале

10 Ноября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Человек в футляре: куда ведет тренд на микрожилье?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Мошенники заставили двух пенсионерок поджечь военкоматы на Урале

На Среднем Урале пенсионерки подожгли два здания по указке мошенников. В обоих случаях едва не пострадали военкоматы.
Читайте также:

Как сообщает антитеррористическая комиссия в Свердловской области, 9 ноября в Асбесте был совершен поджог крыльца поликлиники, расположенной по соседству с городским военным комиссариатом. По подозрению была задержана 69-летняя женщина, которая, как оказалось, стала жертвой мошенников.

В течение месяца аферисты убеждали свердловчанку поджечь военкомат, в котором, по их словам, якобы засели мошенники. Осмотрев телефоны пенсионерки, силовики установили, что после поджога ей перевели 30 тысяч рублей.

Буквально в тот же день попытку поджога военкомата пресекли в Каменске-Уральском: на этот раз была задержана женщина 1968 года рождения. С ней общались мошенники, представившиеся "сотрудниками Центрального банка", "Федеральной службы безопасности" и "судебным приставом". Злоумышленники позвонили женщине по видеосвязи и заявили, что в военкомате "находятся мошенники, планировавшие завладеть ее недвижимостью". За видеосъемку горящего здания пенсионерке пообещали 150 тысяч рублей.

Силовики отмечают: в большинстве случаев на уловки преступников попадаются люди старшего и пожилого возраста, которые сначала были обмануты мошенниками. Антитеррористическая комиссия в Свердловской области призывает игнорировать звонки с незнакомых номеров и помнить, что сотрудники правоохранительных ведомств никогда не запрашивают информацию о состоянии банковских счетов. Также ни в коем случае не нужно не сообщать свои персональные данные незнакомцам.

"Поджог или попытка поджога любого административного здания является преступлением, за совершение которого предусмотрена реальная уголовная ответственность", - напоминают в ведомстве.

Теги: мошенники, военкоматы, поджоги, здания


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети




{* cffxooobam *}