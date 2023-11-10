Мошенники заставили двух пенсионерок поджечь военкоматы на Урале

На Среднем Урале пенсионерки подожгли два здания по указке мошенников. В обоих случаях едва не пострадали военкоматы.

Как сообщает антитеррористическая комиссия в Свердловской области, 9 ноября в Асбесте был совершен поджог крыльца поликлиники, расположенной по соседству с городским военным комиссариатом. По подозрению была задержана 69-летняя женщина, которая, как оказалось, стала жертвой мошенников.

В течение месяца аферисты убеждали свердловчанку поджечь военкомат, в котором, по их словам, якобы засели мошенники. Осмотрев телефоны пенсионерки, силовики установили, что после поджога ей перевели 30 тысяч рублей.

Буквально в тот же день попытку поджога военкомата пресекли в Каменске-Уральском: на этот раз была задержана женщина 1968 года рождения. С ней общались мошенники, представившиеся "сотрудниками Центрального банка", "Федеральной службы безопасности" и "судебным приставом". Злоумышленники позвонили женщине по видеосвязи и заявили, что в военкомате "находятся мошенники, планировавшие завладеть ее недвижимостью". За видеосъемку горящего здания пенсионерке пообещали 150 тысяч рублей.

Силовики отмечают: в большинстве случаев на уловки преступников попадаются люди старшего и пожилого возраста, которые сначала были обмануты мошенниками. Антитеррористическая комиссия в Свердловской области призывает игнорировать звонки с незнакомых номеров и помнить, что сотрудники правоохранительных ведомств никогда не запрашивают информацию о состоянии банковских счетов. Также ни в коем случае не нужно не сообщать свои персональные данные незнакомцам.

"Поджог или попытка поджога любого административного здания является преступлением, за совершение которого предусмотрена реальная уголовная ответственность", - напоминают в ведомстве.