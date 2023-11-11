Кравцов показал Кадырову исправленный учебник истории

В Чечне побывал министр просвещения России Сергей Кравцов. Он представил главе республики Рамзану Кадырову новый вариант учебника истории, в который внесены правки. Детали привел в своем telegram-канале Кадыров.

"Сергей Кравцов представил мне переизданный учебник истории для 10-х классов. В нем теперь исправлены все ошибки и удалены допущенные в прежней редакции грубые формулировки в адрес целых народов, подвергшихся сталинским репрессиям. Одним словом, справедливость восторжествовала", - написал Кадыров.

Напомним, ранее выяснилось, что в новых учебниках истории России для старшеклассников абзац о репрессированных народах ожидают правки. Как сообщил один из авторов, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, обновленная редакция учебника появится к началу нового учебного года.

"Вообще, учебник по отечественной истории 40 раз переписывался, и в царское время он тоже переписывался многократно, и наши великие историки, начиная от Карамзина, Соловьева, Ключевского, тоже вносили в свое время правки, дополнения, изменения. Так и в этот учебник, конечно, будут вноситься и сейчас, и к новому учебному году, когда он пойдет уже в 10 и 11 классы", - сказал Торкунов.

До этого автор собственного единого учебника по истории России, директор московской школы №1184 в 2000–08 гг. Евгений Спицын в разговоре с Накануне.RU подверг критике новый школьный учебник истории.

"А вообще, то, что касается, например, новейших страниц отечественной истории, которые, по моей информации, писал якобы лично Мединский, они у меня вызывают, мягко говоря, недоумение", - сказал Спицын.

Полностью мнение историка по поводу нового учебника можно прочесть по этой ссылке.