В России в учебники истории внесут правки в раздел о репрессированных народах

В новых учебниках истории России для старшеклассников абзац о репрессированных народах ожидают правки.

Как сообщил один из авторов, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, обновленная редакция учебника появится к началу нового учебного года. "Вообще учебник по отечественной истории 40 раз переписывался, и в царское время он тоже переписывался многократно, и наши великие историки, начиная от Карамзина, Соловьева, Ключевского, тоже вносили в свое время правки, дополнения, изменения. Так и в этот учебник, конечно, будут вноситься и сейчас, и к новому учебному году, когда он пойдет уже в 10 и 11 классы", - сказал Торкунов.

По его словам, это естественный процесс, появляются новые данные, оценки, поэтому правки в учебник буду вноситься "и сейчас, и в следующем году, и через год", сообщает РИА "Новости".

Тем временем, представители фракции КПРФ уверены, что новые учебники для 10–11-х классов по истории России под редакцией помощника президента России Владимира Мединского и ректора МГИМО Анатолия Торкунова необходимо фактологически и методологически доработать.