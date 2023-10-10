10 Октября 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

В КПРФ раскритиковали новый учебник истории под редакцией Мединского

Представители фракции КПРФ уверены, что новые учебники для 10–11-х классов по истории России под редакцией помощника президента России Владимира Мединского и ректора МГИМО Анатолия Торкунова необходимо фактологически и методологически доработать.
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Депутаты предложили сделать сами пособия дешевле. Как сообщил зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков, умы школьников долгие годы засоряли "непотребщиной Солженицына и ложью Волкогонова", а произведения, например, Александра Фадеева и Бориса Полевого, напротив, хотели убрать из школьных программ.

По словам депутата, новое учебное пособие по истории под авторством Мединского и Торкунова требует доработки. В частности, стоит учесть требования к "объективному освещению исторического пути России", рассказывая о причинах падений и неудач.

Профессор кафедры государственной политики факультета политологии МГУ Вардан Багдасарян предоставил коммунистам подробный разбор новых учебников. Он отметил, что в них не указана какая-либо методология, хотя президент Владимир Путин на Валдайском форуме не единожды говорил такие слова, как "цивилизационный подход" и "страна-цивилизация", напомнил Багдасарян.

Среди плюсов нового пособия историк отметил, что его авторы не отнеслись толерантно "ко злу", показав конфликт с коллективным Западом, а также не так сильно, как раньше, "демонизировали советский опыт". Багдасарян описал 10 "фактологических ошибок", среди них объединение Февральской и Октябрьской революций 1917 гг. в одну, невиновность репрессированных. "Но были же и виновные! " – пояснил историк. Кроме того, он не согласен с тем, что голод 1932–1933 гг. был следствием политики большевиков, сообщают "Ведомости".

Напомним, ранее автор собственного единого учебника по истории России, директор московской школы №1184 в 2000–08 гг. Евгений Спицын в разговоре с Накануне.RU подверг критике новый школьный учебник истории.

Теги: учебники, история, образование, КПРФ


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