10 Ноября 2023
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Политика За рубежом
Фото: Reuters/Mohammed Salem

В ООН заявили, что Израиль не разрешил визит верховному комиссару по правам человека

Власти Израиля не разрешили верховному комиссару ООН по правам человека (УВКПЧ) Фолькеру Тюрку посетить страну и оккупированные палестинские территории во время его пятидневного визита на Ближний Восток. Об этом заявила официальный представитель организации Равнина Шамдасани, пишет РИА Новости.

Ранее управление заявило, что Израиль совершает множество различных военных преступлений в Газе.

Напомним, у генсека ООН Антониу Гутерриша произошел конфликт с Израилем, после того, как он заявил, что осуждает атаку движения ХАМАС на Израиль 7 октября, но напомнил, что это произошло не на пустом месте, и что жители Палестины "на протяжении 56 лет жили в удушающей оккупации".

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан призвал генсека немедленно уйти в отставку, а глава израильского МИД Эли Коэн заявил, что отказывается от встреч с Гутерришем.

Теги: оон, израиль, комиссар по правам человека


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