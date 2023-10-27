В ООН заявили, что Израиль совершает военные преступления в Газе

Израиль совершает военные преступления в Газе, заявили в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека.

По словам пресс-секретаря Управления Равины Шамдасани, "коллективное наказание населения Газы, лишение основных товаров, электричества и воды, а также бомбардировки густонаселенных районов, являются военными преступлениями в соответствии с международным гуманитарным правом". Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее у генсека ООН Антониу Гутерриша произошел конфликт с Израилем, после того, как он заявил, что осуждает атаку движения ХАМАС на Израиль 7 октября, но напомнил, что это произошло не на пустом месте, и что жители Палестины "на протяжении 56 лет жили в удушающей оккупации".

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан призвал генсека немедленно уйти в отставку, а глава израильского МИД Эли Коэн заявил, что отказывается от встреч с Гутерришем.

13 октября Гутерриш заявил, что требуемая Израилем эвакуация палестинцев из сектора Газа чрезвычайно опасна и в некоторых случаях невозможна. В ООН призывали руководство Израиля отменить решение.