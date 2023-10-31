31 Октября 2023
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Фото: Рамазан Рашидов/ТАСС

Мэр Махачкалы: в беспорядках участвовала в основном молодежь 20-25 лет

Молодежь в возрасте 20-25 лет стала основным участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы.

Как заявил в Telegram глава города Юсуп Умавов, "это наша молодежь, наши с вами дети, наше будущее", По его словам, заботиться о них - "наша обязанность". По итогам прошедшего совещания подготовлены рекомендации. К просветительской работе подключатся и депутаты.

Умавов призвал земляков подключиться к этой работе и пояснить молодым людям, что "нет тех, кто не сочувствует горю палестинского народа сегодня, но сочувствие и сострадание не должны становиться причиной преследования людей по религиозному и национальному признакам".

30 октября президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета Безопасности, Правительства и руководством силовых ведомств. Одной из тем стали произошедшие в Дагестане события. Путин заявил о попытках дестабилизации и раскола российского общества извне, в том числе с помощью изощренных технологий.

Теги: Махачкала, Дагестан, протесты


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