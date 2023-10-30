Путин: события в Махачкале инспирированы через соцсети руками агентуры западных спецслужб

Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета Безопасности, Правительства и руководством силовых ведомств. Одной из тем стали произошедшие в Дагестане события. Путин заявил о попытках дестабилизации и раскола российского общества извне, в том числе с помощью изощренных технологий. Во вступительном слове Путин высказался о ситуации на Ближнем Востоке. В частности, в Израиле и секторе Газа.

Он напомнил, что говорил о попытках использовать драматическую ситуацию на Ближнем Востоке, другие региональные конфликты против нашей страны – против России для дестабилизации и раскола нашего многонационального и многоконфессионального общества.

"Для этого применяют самые разные средства: как мы видим, и ложь, и провокации, и изощрённые технологии психологической и информационной агрессии", - цитирует Путина пресс-служба Кремля.

События же в Махачкале инспирированы через соцсети, в том числе с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб, считает Путин. Он считает, что главам регионов и силовикам надо своевременно защищать межнациональное и межрелигиозное согласие. Кроме того, президент России полагает, что киевский режим хочет инспирировать погромы в России.

Напомним, 29 октября толпа мужчин численностью более тысячи устроила погромы в махачкалинском аэропорту. Недовольство людей вызвала новость о том, что якобы в регион прибыл рейс из Израиля. Несмотря на усилия правоохранителей, толпа смогла прорваться на взлетно-посадочную полосу. Спустя время воздушная гавань Махачкалы была освобождена от незаконно проникших туда людей. Возбуждено уголовное дело по частям 1 и 2 ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). Задержаны порядка 60 человек.