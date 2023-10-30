Путин проведет совещание в связи с погромами в махачкалинском аэропорту

Владимир Путин в понедельник, 30 октября, проведет большое совещание с участием силовиков, руководителей парламента и премьер-министра Михаила Мишустина. Оно будет посвящено ситуации в Дагестане, где накануне толпа ворвалась в аэропорт Махачкалы и требовала выдать граждан Израиля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что эти погромы – результат "влияния извне", в том числе и информационного.

в результате погромов пострадали пять человек, четверо до сих пор находятся в больнице, это дагестанские силовики.