30 Октября 2023
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Фото: пресс-служба Кремля

Путин проведет совещание в связи с погромами в махачкалинском аэропорту

Владимир Путин в понедельник, 30 октября, проведет большое совещание с участием силовиков, руководителей парламента и премьер-министра Михаила Мишустина. Оно будет посвящено ситуации в Дагестане, где накануне толпа ворвалась в аэропорт Махачкалы и требовала выдать граждан Израиля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что эти погромы – результат "влияния извне", в том числе и информационного.

в результате погромов пострадали пять человек, четверо до сих пор находятся в больнице, это дагестанские силовики. 

Теги: владимир путин, погромы, махачкала, дагестан


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