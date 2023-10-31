В Госдуме поддержали решение о блокировке Telegram-каналов

Депутат Госдумы России от Дагестана Султан Хамзаев выступил за решение владельца Telegram Павла Дурова заблокировать каналы, призывающие к насилию, в том числе во время беспорядков в Махачкале.

По словам парламентария, уже начались блокировки соответствующих ресурсов.

"Необходимо быстро блокировать деструктивные каналы. Павел Дуров в очередной раз продемонстрировал, что в соцсетях должен царить порядок и межнациональное единство. Экстремизма быть не должно", - отметил Хамзаев, сообщает РИА "Новости".

30 октября Дуров анонсировал блокировку в мессенджере определенных каналов.