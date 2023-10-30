30 Октября 2023
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Происшествия В России
Фото:instagram.com/durov

Дуров может стать "крайним" в ситуации с погромами в дагестанском аэропорту

СМИ сообщили о сбоях в работе Telegram в нескольких российских регионах, в основном – в южных. Впрочем, перебои в работе мессенджера фиксировали и в Москве, и в Ижевске.

Между тем, власти накануне и сегодня выступали с заявлениями, в которых как минимум частично возлагали ответственность за погромы в махачкалинском аэропорту на проукраинские или "прозападные" Telegram-каналы, которые, по их словам, вели координацию беспорядков и разжигали межнациональную и межрелигиозную ненависть. Так, например, рассуждает глава Дагестана Сергей Меликов. При этом он не уточняет, как более тысячи жителей региона оказались подписчиками таких каналов.

Между тем, в Москве уже предлагают ввести жесткие меры в отношении Telegram. Например, депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев ("Единая Россия") потребовал от руководства Telegram заблокировать канал "Утро Дагестан", в котором, якобы, были призывы к террористическим действиям. "Руководство Telegram должно быть в курсе этой ситуации. Если оно не блокирует этот канал, значит поддерживает его", - цитирует Хамхаева радиостанция "Говорит Москва".

"Мы мониторим возможный механизм действий", - добавил народный избранник.

Он также заявил в связи с тем, что толпа жителей Дагестана искала в аэропорту граждан Израиля: "Зеленский – личный враг каждого дагестанца. Какие доказательства еще нужны, чтобы не поддаваться на провокации".

Однопартиец Хамзаева Антон Горелкин не столь категоричен, при этом считает, что канал, в котором были бы призывы громить аэропорт Дубая, Telegram прикрыл бы сразу (в Дубае находится штаб-квартира мессенджера – прим. ред.).

"Я не призываю блокировать Telegram на территории РФ, мы через это уже проходили. Нужно искать другие механизмы взаимодействия с администрацией мессенджера, ведь от его странной политики страдают (или могут пострадать) граждане и других государств. Возможно, имеет смысл подключить к поискам решения регуляторов в области информационной безопасности из стран, входящих в БРИКС+. Тем более, что в их числе с 2024 года окажутся и Арабские Эмираты, гражданином которых совсем недавно стал Павел Дуров", - пишет Горелкин в Telegram.

Теги: telegram, махачкала, дагестан, султан хамзаев, антон горелкин


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