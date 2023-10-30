Израиль не разрешит поставлять топливо в Газу

Представитель израильской армии подполковник Джонатан Конрикус заявил о том, что Израиль не разрешит поставлять топливо в Газу, несмотря на просьбы гуманитарных организаций и ООН.

Причина такого решения – нежелание попадания топлива "в руки" ХАМАС, приводит РИА Новости позицию Конрикуса.

Ранее израильские танки замечены на подступах к городу Газа. Бронированные боевые машины прибыли в район аль-Зейтун, перерезав ключевую дорогу, связывающую север с югом. В ЦАХАЛ заявили в свою очередь, что расширили наземные маневры в секторе Газа. В анклав вошли дополнительные силы, включая артиллерию, бронетанковые и инженерные войска. Ранее СМИ сообщали, что Израиль приостановил планы крупномасштабной наземной операции в Газе и заменил их несколькими ограниченными по согласованию с США. Первоначальные планы израильской операции встревожили официальных лиц США, которые выразили обеспокоенность отсутствием достижимых военных целей. .