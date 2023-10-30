СМИ: Израильские танки подошли к городу Газа

Израильские танки замечены на подступах к городу Газа, сообщает France Presse со ссылкой на очевидцев.

По данным агентства, бронированные боевые машины прибыли в район аль-Зейтун, перерезав ключевую дорогу, связывающую север с югом.

В ЦАХАЛ заявили в свою очередь, что расширили наземные маневры в секторе Газа, пишет РИА Новости. В анклав вошли дополнительные силы, включая артиллерию, бронетанковые и инженерные войска.

Ранее СМИ сообщали, что Израиль приостановил планы крупномасштабной наземной операции в Газе и заменил их несколькими ограниченными по согласованию с США. Первоначальные планы израильской операции встревожили официальных лиц США, которые выразили обеспокоенность отсутствием достижимых военных целей, написала газета The New York Times.