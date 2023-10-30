30 Октября 2023
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Фото: Накануне.ru

Над Севастополем сбиты две воздушные цели, обломки упали на школу – губернатор

Над Севастополем силами ПВО сбиты две воздушные цели. По информации ЕДДС, обломки упали на территорию школы №27 на Северной стороне, на улице Пасечной и в Инкермане, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. Он попросил горожан пока не покидать укрытия, в Севастополе объявлена воздушная тревога.

Ранее губернатор объявил, что работает система ПВО, а в Севастопольской бухте военные применили дымовую завесу.

При этом в Крыму воздушная тревога не объявлялась. Советник главы республики Олег Крючков сначала сообщил о взломе одного из телеканалов, а позже оказалось, что на ТВ по ошибке дали объявление ("Воздушная тревога"), предназначенное для трансляции только в Севастополе.

Теги: севастополь, пво, атака, михаил развожаев, школа, обломки


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