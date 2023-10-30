Власти Крыма заявили о взломе кабельного телеканала – по нему дали "воздушную тревогу"

Власти Крыма заявили о взломе одного из кабельных операторов Крыма. "На ряде тв каналов транслируется ложный сигнал "тревога". Это - фейк. Эфирное тв работает в обычном режиме. Простим всех соблюдать спокойствие и проверять информацию в официальных источниках", - сообщил в своем Telegram-канале советник главы республики Олег Крючков.

Между тем, в Севастополе объявленная воздушная тревога оказалась реальной, там о ней сообщает губернатор города Михаил Развожаев: "В Севастополе работает система ПВО. Просьба всем сохранять спокойствие. Все службы приведены в состояние боевой готовности. Дым в районе Севастопольской бухты — это военные используют табельные средства маскировки".