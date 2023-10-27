Опрос: половина жителей Екатеринбурга за год стала больше экономить

Жители Екатеринбурга признались, что стали больше экономить. К такому выводу пришли в сервисе SuperJob, проведя опрос среди экономически активного населения уральской столицы.

Как говорится в результатах исследования (есть в распоряжении Накануне.RU), каждый второй екатеринбуржец отметил, что за последний год стал больше экономить – так высказались 50% опрошенных. Рассказывая об изменениях в личной финансовой стратегии, 14% уральцев заявили, что стали тратить чаще.

У 25% респондентов их личная финансовая стратегия за год никак не изменилась. При этом число сторонников "больше экономить" выше среди мужчин, чем среди женщин (53% и 47% соответственно).

Напомним, другой опрос показал, что 48% жителей Свердловской области признались в нехватке зарплаты.