28 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

Опрос: половина жителей Екатеринбурга за год стала больше экономить

Жители Екатеринбурга признались, что стали больше экономить. К такому выводу пришли в сервисе SuperJob, проведя опрос среди экономически активного населения уральской столицы.
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Как говорится в результатах исследования (есть в распоряжении Накануне.RU), каждый второй екатеринбуржец отметил, что за последний год стал больше экономить – так высказались 50% опрошенных. Рассказывая об изменениях в личной финансовой стратегии, 14% уральцев заявили, что стали тратить чаще.

У 25% респондентов их личная финансовая стратегия за год никак не изменилась. При этом число сторонников "больше экономить" выше среди мужчин, чем среди женщин (53% и 47% соответственно).

Напомним, другой опрос показал, что 48% жителей Свердловской области признались в нехватке зарплаты.

Теги: экономия, финансы, стратегия, опрос, Екатеринбург


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