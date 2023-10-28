28 Октября 2023
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Фото: СКР

СК начал проверку после угроз детей мигрантов зарезать одноклассницу

Следователи начали проверку из-за видео, на котором ребенок мигрантов из Таджикистана в Новгородской области в ответ на замечания ученицы пригрозил ей убийством.

Как сообщает СУ СКР по Новгородской области , В Сети появился видеоролик, на котором в городе Валдай Новгородской области дети мигрантов из Таджикистана принесли в школу национальный флаг.

На вопрос одной из учениц, зачем они это сделали, подросток начал угрожать ей убийством, заявили в ведомстве.

Как сообщили в УМВД России по Новгородской области, все участники инцидента установлены. Они доставлены в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, ранее в Самаре мигранты толпой напали на русских подростков. После задержания агрессоров оказалось, что у многих из них – проблемы с документами. Губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал этот инцидент, отметив, что, по информации МВД, конфликт произошел на бытовой почве. После его заявления дети мигрантов записали видеообращение к губернатору с угрозами в нецензурной форме и выразили уверенность, что им ничего не будет.

Позже депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил о том, что установлены дети мигрантов, обматерившие губернатора. Речь идет о двух родных братьях – уроженцах Таджикистана. Старший мальчик арестован, младший помещен в центр временного содержания и будет экстрадирован из России. Хинштейн отметил, что "системная проблема от этого не решена".

Теги: мигранты, дети, таджики, угрозы, валдай


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