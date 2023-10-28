После инцидента с детьми мигрантов в школе Валдая возбуждено уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело после инцидента в школе в городе Валдай Новгородской области, где ребенок мигрантов из Таджикистана пригрозил школьнице убийством.

Как сообщает СУ СКР по региону, дело передано для расследования в органы Следственного комитета. Следователи проверят действия сотрудников школы и органов миграционной службы.

Напомним, ранее в Сети появился видеоролик, на котором в городе Валдай дети мигрантов из Таджикистана принесли в школу национальный флаг. На вопрос одной из учениц, зачем они это сделали, подросток начал угрожать ей убийством.

Сегодня отец одного из виновников инцидента записал обращение, на котором принес извинения.

Напомним, ранее в Самаре мигранты толпой напали на русских подростков. После задержания агрессоров оказалось, что у многих из них – проблемы с документами. Губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал этот инцидент, отметив, что, по информации МВД, конфликт произошел на бытовой почве. После его заявления дети мигрантов записали видеообращение к губернатору с угрозами в нецензурной форме и выразили уверенность, что им ничего не будет.