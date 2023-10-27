28 Октября 2023
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Фото: СУ СК России по Свердловской области

Суд арестовал уральца, пытавшегося убить свою экс-возлюбленную

Суд в Екатеринбурге заключил под арест жителя уральской столицы, пытавшегося убить свою экс-возлюбленную.

Ранее сообщалось, что мужчина долго пытал свою бывшую сожительницу, после чего повез в лес, чтобы убить. Однако по дороге женщине удалось вырваться от мучителя, а сам он был задержан.

Пострадавшая рассказала полицейским, что сожитель постоянно жестоко истязал ее, чтобы она от него не ушла. Против изверга возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство с особой жестокостью".

обвиняемый в покушении на убийство с особой жестокостью в Екатеринбурге(2023)|Фото: СУ СК России по Свердловской области

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, сегодня суд, рассмотрев представленные следствием материалы, удовлетворил ходатайство о заключении 32-летнего ранее судимого мужчины под стражу. Ему уже предъявлено обвинение. Под арестом уралец будет находиться до 24 декабря этого года.

Напомним, что ход расследования данного дела контролирует глава СК России Александр Бастрыкин.

Теги: суд, покушение, арест, Екатеринбург


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