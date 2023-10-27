Бастрыкин требует доклады по трем резонансным происшествиям на Урале

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклады сразу по трем резонансным происшествиям на Среднем Урале.

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Как сообщили Накануне.RU в СКР, Бастрыкин хочет узнать подробности инцидента в Екатеринбурге, где подросток провалился в колодец с кипятком. Сейчас пострадавший в больнице в тяжелом состоянии, возбуждено уголовное дело.

Кроме этого, главу федерального ведомства заинтересовал ход расследования дела о покушении на убийство с особой жестокостью в столице Урала. Мужчина долго пытал свою сожительницу, после чего повез в лес, чтобы убить. Однако по дороге женщине удалось вырваться от своего мучителя, а сам он был задержан.

Также глава СКР обратил внимание на еще один инцидент: девочка на экскурсии травмировала руку после прикосновения к лопастям двигателя гончарного аппарата. Сообщалось, что двигатель не был огорожен. По данному факту СК России по Свердловской области сейчас расследуется дело по статье 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить ему о ходе расследования всех трех уголовных дел.