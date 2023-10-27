28 Октября 2023
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Политика За рубежом
Фото: xinhuanews.cn

Вавилов - о смерти Ли Кэцяна: "Работа" с комсомольской группой в КНР продолжается

Внезапная смерть главного комсомольца и лидера проамериканской группировки в Коммунистической партии Китая, бывшего премьер-министра Госсовета Ли Кэцян, смещенного с поста в марте 2023 года, открывает новую политическую реальность в Китае. Так считает китаевед Николай Вавилов.

Он сравнивает это событие с "37-м годом". Как пишет Reuters, Ли Кэцян считался главным претендентом на лидерство в Компартии, но в последние годы был отодвинут на второй план Си Цзиньпином. Он считался сторонником либеральной рыночной экономики, но ему пришлось подчиниться политике Си Цзиньпина в отношении усиления государственного контроля.

Вавилов отмечает, что последние премьеры в Китае жили после отставки по 10-20 лет. А Ли Кэцян не болел и регулярно появлялся на публике.

"Смерть не отставка. Смерть не исчезновение. Смерть — это серьезно. Смерть оппонента Си Цзиньпина — это очень серьезно. В Китае все всё поняли. Вывод со съезда Ху Цзиньтао (которого увели под руки. - прим. Накануне.RU), смерть Ли Кэцяна — процесс работы с комсомольской группой продолжается", - написал эксперт.

Вавилов не пишет, что Ли Кэцян был устранен, но это следует из подтекста. Он подчеркивает, что на ХХ съезде КПК проамериканская комсомольская группа была разгромлена, но борьба с ее представителями будет продолжаться еще долго.

Теги: Китай, КНР, Ли Кэцян


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