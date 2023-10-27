Скончался экс-премьер Госсовета Китая Ли Кэцян

Бывший премьер-министр Госсовета КНР Ли Кэцян скончался в возрасте 68 лет. Китайские государственные СМИ сообщили, что политик находился на отдыхе в Шанхае, когда у него произошел сердечный приступ. Его госпитализировали, но спасти не смогли.

Ли Кэцян был отправлен в отставку в марте 2023 года. До этого он считался вторым по влиянию человеком в коммунистической партии Китая.

Он был одним из инициаторов стратегии "Сделано в Китае-2025" — десятилетнего плана, нацеленного на модернизацию национальной обрабатывающей промышленности и достижение Китаем уровня и качества производства устойчиво индустриальных стран.