28 Октября 2023
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Фото: Chris Kleponis / Pool via CNP / MediaPunch via imago-images

NYT: Нетаньяху отказался утвердить план наземной операции в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отложил проведение наземной операции в секторе Газа, отказавшись подписать план израильского командования. Об этом сообщает газета The New York Times.

По данным издания, Нетаньяху тем самым "разозлил старших офицеров".

Источник газеты заявил, что премьер не одобрил план из-за желания достичь единогласного одобрения членами чрезвычайного правительства.

Помимо этого, Нетаньяху опасается потерять общественное доверие, если операция обернется провалом.

Напомним, ранее выяснилось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху хочет отложить начало наземной операции в секторе Газа. Он скептически оценивает планы военных. Израильский премьер готов дать больше времени на переговоры об освобождении пленных и на подготовку ЦАХАЛ к боевым действиям. До этого стало известно, что Израиль вносит изменения в планы по проведению наземной операции в секторе Газа под влиянием США.

Теги: Нетаньяху, сектор Газа, наземная операция


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