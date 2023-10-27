В Екатеринбурге подросток получил 50% ожогов тела, упав в колодец с кипятком

В Екатеринбурге подросток провалился в колодец с кипятком. Пострадавший в тяжелом состоянии, возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, инцидент произошел вечером 26 октября на улице 40-летия Октября в уральской столице. 14-летний подросток вместе с приятелем гуляли по улице и зашли в один из дворов, где увидели два канализационных колодца, которые не имели крышек, но были прикрыты остекленными рамами. Парень зачем-то встал на одну из этих рам, и под тяжестью его веса стекло треснуло. Юноша упал в прямо в колодец с горячей водой.

Пострадавший самостоятельно выбрался наружу, а прохожие, ставшие свидетелями инцидента, вызвали ему "скорую помощь". Подростка госпитализировали в больницу с термическими ожогами.

Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Сейчас сотрудники Следственного комитета устанавливают ответственных за обеспечение безопасности на данном объекте. Для определения тяжести вреда здоровью подростка будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Свою проверку также организовала прокуратура. Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, будет дана правовая оценка соблюдению законодательства при содержании коммунальной инфраструктуры. Также устанавливается принадлежность коммунальных сетей.

Как уточнили в министерстве здравоохранения Свердловской области, пострадавший был доставлен в ДГКБ №9. В данный момент он находится в реанимации на ИВЛ в тяжелом состоянии.

"Ожоги 50-55% площади тела. Оказывается вся необходимая медицинская помощь, решается вопрос о проведении операции", - добавили в ведомстве.