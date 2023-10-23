Участок улицы Энгельса в Екатеринбурге закроют до октября 2026 года

В Екатеринбурге надолго закроют движение на участке улицы Энгельса.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, движение транспорта будет закрыто в районе здания №8 на данной улице. Ограничения продлятся с 1 ноября 2023 года по 1 октября 2026 года. Как пояснили в мэрии, это связано с проведением работ по демонтажу здания.

На закрытом участке будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели, а объезд будет организован по улицам Гоголя – Малышева – Розы Люксембург, в обратном направлении – по улицам Розы Люксембург –Куйбышева – Гоголя. Маршруты движения общественного транспорта при этом не изменятся.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге до конца нынешнего года перекроют движение транспорта по улице Ключевской.