"Жители Чечни решительно выступают против действий Израиля"

23 Октября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Человек в футляре: куда ведет тренд на микрожилье?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество
Фото:Накануне.RU

"Жители Чечни решительно выступают против действий Израиля"

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что происходящее сегодня в мире, оставляет глубокие раны на сердцах верующих. Жители республики решительно выступают против действий Израиля.

"Свою поддержку мусульманам Палестины и нашим воинам они высказывают посредством коллективных Тахаджуд-намазов. Во всех крупных мечетях региона верующие взывают ко Всемогущему Творцу, прося защиты для угнетённых и сурового наказания для притеснителей, а также даровать победу нашим воинам на Украине", - написал Кадыров в своем telegram-канале.

Ранее Кадыров поддержал Палестину в конфликте группировки ХАМАС и Израиля. Он выступил против этого противостояния, которое "в отличие от других конфликтов может перерасти в нечто большее". Глава Чечни призвал "всех мусульман, всех граждан и наше государство поддержать правду и остановить эту войну". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, разделяют ли в Кремле позицию главы Чечни Рамзана Кадырова, выразившего поддержку Палестине. По словам Пескова, у России - "давние исторические связи" с палестинцами, контакты продолжаются на разных уровнях. Одновременно с этим у РФ есть отношения с Израилем, в котором проживает большое количество наших соотечественников, отметил представитель Кремля.

Теги: Рамзан Кадыров, Чечня, Израиль, Палестина


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.10.2023 12:43 Мск Песков прокомментировал слова Кадырова о поддержке Палестины
Ранее 10.10.2023 00:04 Мск Кадыров выступил в поддержку Палестины

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети