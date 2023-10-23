"Жители Чечни решительно выступают против действий Израиля"

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что происходящее сегодня в мире, оставляет глубокие раны на сердцах верующих. Жители республики решительно выступают против действий Израиля.

"Свою поддержку мусульманам Палестины и нашим воинам они высказывают посредством коллективных Тахаджуд-намазов. Во всех крупных мечетях региона верующие взывают ко Всемогущему Творцу, прося защиты для угнетённых и сурового наказания для притеснителей, а также даровать победу нашим воинам на Украине", - написал Кадыров в своем telegram-канале.

Ранее Кадыров поддержал Палестину в конфликте группировки ХАМАС и Израиля. Он выступил против этого противостояния, которое "в отличие от других конфликтов может перерасти в нечто большее". Глава Чечни призвал "всех мусульман, всех граждан и наше государство поддержать правду и остановить эту войну". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, разделяют ли в Кремле позицию главы Чечни Рамзана Кадырова, выразившего поддержку Палестине. По словам Пескова, у России - "давние исторические связи" с палестинцами, контакты продолжаются на разных уровнях. Одновременно с этим у РФ есть отношения с Израилем, в котором проживает большое количество наших соотечественников, отметил представитель Кремля.