В центре Екатеринбурга установили гранитную карту с районами города

В самом центре Екатеринбурга, на Плотинке, установлена карта города. Она сделана из гранита.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, гранитная карта с делением на районы появилась в честь 300-летия города на пересечении проспекта Ленина и набережной Рабочей Молодежи в минувшее воскресенье, 22 октября. Плита размером 1,5 на 1,5 метра сделана из уральского гранита и гранитоидов. Она стоит на железобетонном основании, облицованном той же горной породой.

На карте расположились все восемь районов столицы Урала: Ленинский, Чкаловский, Октябрьский, Кировский, Верх-Исетский, Академический, Железнодорожный и Орджоникидзевский. Методом пескоструйной обработки на карту нанесена дата основания города и текущий год.

Напомним, также скоро в центре Екатеринбурга появится комплект уличной мебели под названием "Фигуры Малевича".