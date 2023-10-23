23 Октября 2023
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Фото: Алина Шешеня

В центре Екатеринбурга установили гранитную карту с районами города

В самом центре Екатеринбурга, на Плотинке, установлена карта города. Она сделана из гранита.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, гранитная карта с делением на районы появилась в честь 300-летия города на пересечении проспекта Ленина и набережной Рабочей Молодежи в минувшее воскресенье, 22 октября. Плита размером 1,5 на 1,5 метра сделана из уральского гранита и гранитоидов. Она стоит на железобетонном основании, облицованном той же горной породой.

гранитная карта Екатеринбурга(2023)|Фото: Алина Шешеня

На карте расположились все восемь районов столицы Урала: Ленинский, Чкаловский, Октябрьский, Кировский, Верх-Исетский, Академический, Железнодорожный и Орджоникидзевский. Методом пескоструйной обработки на карту нанесена дата основания города и текущий год.

Напомним, также скоро в центре Екатеринбурга появится комплект уличной мебели под названием "Фигуры Малевича".

Теги: карта, город, гранит, Екатеринбург


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