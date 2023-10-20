20 Октября 2023
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Фото: Накануне.RU

В центре Екатеринбурга установят "Фигуры Малевича"

Во вторник, 24 октября, около гимназии №9 в центре Екатеринбурга установят новые необычные инсталляции. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как пояснили в комитете благоустройства мэрии, в сквере на пересечении проспекта Ленина и улицы 8 Марта появится комплект уличной мебели под названием "Фигуры Малевича". Он представляет из себя две скамьи со спинками и две скамьи без спинок, а также три стола и две урны.

Часть запланированных арт-объектов уже установлена. Сквер украшает мини-библиотека, а в Историческом сквере со стороны Площади Труда расположилась амфитеатр-лестница.

Как уточнили в администрации, новые объекты созданы в рамках программы "Туристический код" национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Теги: Фигуры Малевича, инсталляции, Екатеринбург


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