Власти Екатеринбурга исправят "могильную" плиту с картой районов

31 Октября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область Рязанская область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Человек в футляре: куда ведет тренд на микрожилье?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Свердловская область
Фото: екатеринбург.рф, Алина Шешеня

Власти Екатеринбурга исправят "могильную" плиту с картой районов

Гранитная плита в центре Екатеринбурга с картой районов, которую горожане уже прозвали "могильной", будет преображена. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Перечень правок определен, прорабатываются технические решения и визуализация проекта.

Было решено, что даты "1723 - 2023" дезинформируют граждан относительно площади Екатеринбурга на момент его 300-летия. Планируется оставить только 2023 год, добавив надпись "Гранитная карта города". Помимо этого, рядом с плитой появится табличка с описанием использованных в мозаичной карте гранитов и QR-код, перейдя по которому любой желающий сможет ознакомиться с краткой историей изменения границ уральской столицы.

Все изменения уже в ближайшее время будут отправлены на одобрение главе города Алексею Орлову. В мэрии также рассказали, что оплатят все работы только после того, как объект будет доработан и принят.

гранитная карта Екатеринбурга(2023)|Фото: екатеринбург.рф, Алина Шешеня

Напомним, карта с делением на районы появилась на пересечении проспекта Ленина и набережной Рабочей Молодежи в воскресенье, 22 октября. Плита размером 1,5 на 1,5 метра сделана из уральского гранита и гранитоидов. Она стоит на железобетонном основании, облицованном той же горной породой.

После появления гранитная карта наделала много шума, горожане назвали ее "могильной". Екатеринбуржцы сразу раскритиковали новый объект, однако в горадминистрации поспешили объяснить свой выбор материала и внешний вид карты.

Теги: Екатеринбург, гранитная плита, карта


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 26.10.2023 08:30 Мск Это не "могильная плита". В мэрии объяснили, почему карта в центре Екатеринбурга сделана из гранита
Ранее 25.10.2023 10:42 Мск "Это годы жизни?" Екатеринбуржцы раскритиковали гранитную карту с районами города
Ранее 23.10.2023 13:21 Мск В центре Екатеринбурга установили гранитную карту с районами города

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети




{* cffxooobam *}