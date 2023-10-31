Власти Екатеринбурга исправят "могильную" плиту с картой районов

Гранитная плита в центре Екатеринбурга с картой районов, которую горожане уже прозвали "могильной", будет преображена. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Перечень правок определен, прорабатываются технические решения и визуализация проекта.

Было решено, что даты "1723 - 2023" дезинформируют граждан относительно площади Екатеринбурга на момент его 300-летия. Планируется оставить только 2023 год, добавив надпись "Гранитная карта города". Помимо этого, рядом с плитой появится табличка с описанием использованных в мозаичной карте гранитов и QR-код, перейдя по которому любой желающий сможет ознакомиться с краткой историей изменения границ уральской столицы.

Все изменения уже в ближайшее время будут отправлены на одобрение главе города Алексею Орлову. В мэрии также рассказали, что оплатят все работы только после того, как объект будет доработан и принят.

Напомним, карта с делением на районы появилась на пересечении проспекта Ленина и набережной Рабочей Молодежи в воскресенье, 22 октября. Плита размером 1,5 на 1,5 метра сделана из уральского гранита и гранитоидов. Она стоит на железобетонном основании, облицованном той же горной породой.

После появления гранитная карта наделала много шума, горожане назвали ее "могильной". Екатеринбуржцы сразу раскритиковали новый объект, однако в горадминистрации поспешили объяснить свой выбор материала и внешний вид карты.