23 Октября 2023
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Фото:пресс-служба администрации Ялты

В Екатеринбурге требуют убрать свалку, где лежит около тысячи автопокрышек

В Екатеринбурге прокуратура добивается ликвидации незаконной свалки, где лежат сотни автомобильных покрышек.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, речь идет о свалке в микрорайоне Сортировка. Известно, что там незаконно складировано порядка 1 тысячи автомобильных покрышек. Туда же свозят и строительный мусор.

При этом, как выяснили в надзорном ведомстве, со стороны администрации района своевременных мер по устранению свалки не принимается. Как считают в прокуратуре, это влечет угрозу негативных последствий для жизни и здоровья жителей, а также окружающей среды.

Главе администрации Верх-Исетского района внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства. О сроках ликвидации свалки в ведомстве не сообщают, но отмечают, что держат вопрос на контроле.

Теги: свалка, покрышки, прокуратура, Екатеринбург


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