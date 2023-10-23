23 Октября 2023
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Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Монголия будет поставлять в Россию без пошлин различную агропромышленную продукцию

Россия одобрила Монголии беспошлинный ввоз отдельной сельхозпродукции.

Об этом на заседании межправительственной российско-монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству сказала вице-премьер России Виктория Абрамченко, пишет ТАСС. По ее словам, Россия в этом году существенно нарастила поставки сельхозпродукции в Монголию: злаков – в семь раз, кормов для животных – в два с половиной раза.

Напомним, ранее глава Бурятии Алексей Цыденов высказался о строительстве транспортно-логистического терминала в Кяхте и назвал экономические последствия возведения объекта. Цыденов считает, что проект существенно разгрузит пункт пропуска "Кяхта", ускорит таможенное оформление грузов, повысит пропускную способность, создаст возможность для расширения торговли с Монголией и Китаем. Власти ожидают, что первые грузы придут уже в 2024-ом.

Теги: Россия, Монголия, сельское хозяйство


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