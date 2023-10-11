Цыденов назвал условие расширения торговли с Монголией и Китаем

Глава Бурятии Алексей Цыденов высказался о строительстве транспортно-логистического терминала в Кяхте и назвал экономические последствия возведения объекта.

Цыденов считает, что проект существенно разгрузит пункт пропуска "Кяхта", ускорит таможенное оформление грузов, повысит пропускную способность, создаст возможность для расширения торговли с Монголией и Китаем. Власти ожидают, что первые грузы придут уже в 2024-ом, написал глава республики в своем telegram-канале.

Напомним, в июле выяснилось, что поставки российского зерна на китайский рынок – вопрос политический, он лежит не в плоскости фитосанитарного контроля, на который КНР ссылается, отказываясь закупать российский товар.

"Это просто ограничение по нашим поставкам. Таких ограничений для Казахстана и Украины нет. Мы можем продавать только в приграничных районах, но это мизер. Пока нет центрального решения правительства Китая о допуске российских зерновых ресурсов на рынок, никаких перспектив нет", - сказал журналистам глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский.